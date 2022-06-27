THY'den bir ülke için daha açıklama geldi: Zorunluluk kaldırıldı!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:16

Türk Hava Yolları’ndan (THY), konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Güney Afrika'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmış olup uçak içinde sağlık beyan formu doldurma uygulamasına devam edilecektir” denildi