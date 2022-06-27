THY'den bir ülke için daha açıklama geldi: Zorunluluk kaldırıldı!
Türk Hava Yolları (THY) Güney Afrika’ya seyahat edecek yolcuların ülkeye girişlerde aşı kartı ve PCR testi ibraz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları’ndan (THY), konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Güney Afrika'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmış olup uçak içinde sağlık beyan formu doldurma uygulamasına devam edilecektir” denildi
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