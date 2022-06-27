THY'den bir ülke için daha açıklama geldi: Zorunluluk kaldırıldı!

Türk Hava Yolları (THY) Güney Afrika’ya seyahat edecek yolcuların ülkeye girişlerde aşı kartı ve PCR testi ibraz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:16
THY'den bir ülke için daha açıklama geldi: Zorunluluk kaldırıldı!
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Türk Hava Yolları’ndan (THY), konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Güney Afrika'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmış olup uçak içinde sağlık beyan formu doldurma uygulamasına devam edilecektir” denildi


THY Güney Afrika PCR PCR testi Aşı Covid-19 aşı sertifikası
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