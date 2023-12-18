Ticaret bakanı açıkladı: Macaristan ile imzalar atıldı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:41

Güncelleme: 18.12.2023 - 17:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Macaristan ziyaretinde eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında 5 adet karşılıklı iş birliğine yönelik protokol imzalandığını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, protokol anlaşmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri dolayısıyla bulunduğumuz Macaristan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla Macar Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto’nun ve Enerji Bakanı Csaba Lantos’un hazır bulunduğu toplantıyı gerçekleştirdik.

Macaristan, tarihten gelen bağlarımız ve kültürel yakınlığımız olan, dostane ilişkiler yürüttüğümüz, Orta Avrupa ülkeleri arasında önemli bir ticaret ortağımızdır.

Görüşmede, Macar tarafınca karayolu geçiş kotalarında artış talebimizin dikkate alınacağı, AB ile ilişkilerimiz açısından 2024 yılının ikinci yarısında üstlenecekleri AB Dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini gündeme alacakları ifade edilmiştir. 12 Şubat 2024 tarihinde birinci dönem Ekonomi ve Ticaret ve Ortaklık Komitesi için Türkiye’de iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme konusunda mutabık kaldık.

Sayın Bakanlar ile ülkelerimiz arasında halihazırda devam eden ortak yatırımlarımız ile yeni işbirliklerini masaya yatırdık. 5 adet karşılıklı işbirliğine yönelik protokol imzaladık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Macaristan ile ticaret hacmimizin daha yüksek seviyelere ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”