Ticaret savaşı büyüyor: Çin'den Boeing'e darbe
ABD'nin Çin mallarına yönelik %145'lik gümrük vergisine misilleme gecikmedi. Çin hükümeti, havayolu şirketlerine Boeing uçaklarının teslimatlarını durdurma ve ABD menşeli yedek parça alımlarını askıya alma talimatı verdi.
Bloomberg News’in, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin yönetimi Boeing’e yönelik adımları artırıyor.
Karar, Çin'in ABD’ye uyguladığı yeni %125’lik gümrük vergilerinin hemen ardından geldi.
Çinli taşıyıcılardan ayrıca ABD’li şirketlerden uçak parçaları ve ekipman alımını da durdurmaları istendi.
Bu hamle, Çinli havayollarının bakım maliyetlerini ciddi ölçüde artırabileceği gibi, Boeing’in Çin pazarındaki geleceğini de tehlikeye atıyor.
BOEİNG BİR ÇIKMAZLA KARŞI KARŞIYA
Çin, Boeing için en önemli büyüme pazarlarından biri olarak görülüyor. Ancak Airbus’un pazardaki güçlü konumu ve Çin'in yerli üreticisi COMAC’ın yükselişi, Boeing’i stratejik bir çıkmazla karşı karşıya bırakabilir.
Boeing hisseleri bu gelişme sonrası piyasa öncesi işlemlerde %3 oranında değer kaybetti.
Şirketin Çin'deki en büyük müşterileri olan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines, 2025-2027 yılları arasında toplamda 179 yeni Boeing uçağı teslim almayı planlıyordu.
ABD-ÇİN TİCARET HACMİ TEHLİKEDE
Çin’in misillemesi, ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı vergi oranlarını %145’e çıkarmasının ardından geldi.
2024’te 650 milyar doları aşan ABD-Çin ticaret hacmi, art arda gelen bu adımlarla tehlikeye girmiş durumda.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çin’e yönelik vergiler konusunda “rahat” olduğunu belirtmiş ve yeni bir ticaret anlaşmasının “ufukta olabileceğini” söylemişti.
Ancak taraflar arasında hâlâ somut bir uzlaşma bulunmuyor.
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