ABD’den ticaret müzakereleri mesajı: Çin’le anlaşma masada mı?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:54

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent verdiği röportajda ülkesinin önemli ticaret ortaklarıyla yürüttüğü görüşmelerde hızlı adımlar attıklarını dile getirdi.

Müttefik ülkelere, müzakerelerde zaman kaybetmemeleri gerektiği mesajını veren Bessent, genellikle “ilk adımı atan tarafın en avantajlı anlaşmayı elde ettiğini” vurguladı.

Bessent, ek gümrük vergilerinin askıya alındığı 90 günlük süre içinde birçok ülkeyle prensipte mutabakata varabileceklerini belirtti.

Çin’e yönelik uygulanan gümrük tarifelerini hatırlatan Bessent, çeşitli ülkelerin pazara yönelen Çin ürünlerine karşı bir koruma mekanizması talep edebileceğini dile getirdi.

'BİR NOKTADA BÜYÜK BİR ANLAŞMA YAPILABİLİR'

Çin ile herhangi bir seviyede müzakere yürütülüp yürütülmediğine ilişkin soruya yanıt veren Bessent, bunun kararının üst düzeyde verilmesi gerektiğini belirtti. Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında iyi bir ilişki olduğunu söyledi.

“Bir noktada büyük bir anlaşma yapılabilir” diyen Bessent, “ayrışmak zorunda değiliz ama bu ihtimal de var” ifadelerini kullandı.

Çin ile bir ticaret mutabakatının, diğer ülkelere kıyasla daha zor bir süreç olabileceğini belirten Bessent, “Çünkü Çin hem en büyük ekonomik rakibimiz hem de en büyük askeri hasmımız” dedi.

ABD'nin Çin’e uyguladığı tarifelere dair değerlendirmelerde bulunan Bessent, "Çin'e uygulanan gümrük vergileri büyük rakamlar, kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor. Ama bu oranlar şaka olmaktan çok uzak" sözleriyle dikkat çekti.

Washington ile Pekin arasında bir ayrışmanın kaçınılmaz olmadığını vurgulayan Bessent bunun yine de mümkün olduğunu kaydetti.

'KULLANABİLECEĞİMİZ BÜYÜK BİR ARAÇ KİTİMİZ VAR'

ABD varlıklarının terk edildiğine inanmadığını ifade eden Bessent, tahvil ihalelerinde yabancı katılımın arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Doların küresel rezerv para olma statüsünü koruduğunu söyleyen Bessent, güçlü dolar politikalarının sürdüğünü dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile haftalık düzenli görüşmeler yaptığını belirten Bessent, şu anda herhangi bir kriz senaryosunun gündemde olmadığını söyledi.

Powell’ın görev süresinin Mayıs 2026'da dolacak olmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Bessent sonbaharda muhtemel başkan adaylarıyla görüşmelere başlanacağını bildirdi.

Tahvil piyasasıyla ilgili harekete geçme ihtiyacının şu an için uzak bir olasılık olduğunu belirten Bessent, “Kullanabileceğimiz büyük bir araç kitimiz var. Eğer istersek geri alımları artırabiliriz” açıklamasında bulundu.

Tarifeler konusundaki stratejilerinin de sağlam temellere dayandığını belirten Bessent, piyasaların bu süreçte güven içinde olabileceğini sözlerine ekledi.