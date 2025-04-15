Çin'den ABD'ye şok misilleme: Kritik metallerin ihracatını durduruldu!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 13:55

Güncelleme: 15.04.2025 - 13:55

Çin, nadir toprak elementlerinin (NTE) ihracatını 3 Nisan'dan itibaren durdurdu. ABD ile süregelen ticaret savaşının bir sonucu olarak alınan bu karar, özellikle elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık ve iletişim teknolojileri gibi kritik sektörlerde önemli etkiler yaratıyor.

ABD’DE ÜRETİM KRİZİ

New York Post’a göre, bu yasak ABD için büyük bir üretim krizine yol açtı. Nadir toprak elementleri olmadan, savaş uçaklarından cep telefonlarına, Tesla motorlarından füze sistemlerine kadar birçok ürünün üretimi durma noktasına geldi.

SEVKİYATLAR DURDU

Çin Ticaret Bakanlığı, disprosiyum, itriyum, samaryum, gadolinum, terbiyum, lutesyum ve skandiyum gibi yedi elementin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirdi. Ancak sistem henüz tam olarak faaliyete geçmediği için sevkiyatlar durmuş durumda.

Uzmanlara göre, Çin'in kontrol ettiği bu nadir toprak elementleri, uydu sistemleri, akıllı füzeler, batarya teknolojileri, radar sistemleri, nükleer reaktörler, lazer sistemleri ve enerji depolama çözümleri gibi birçok teknolojik üründe kullanılıyor. ABD'nin ithalatının yüzde 70’i Çin’den sağlanıyor.

'ÇİN BİR TEKEL OLUŞTURDU'

ABD’nin stratejik maden uzmanı Drew Horn, "Bu elementler her şeyde bulunuyor. Çin, bu kaynaklarla dünya üretimini yöneten bir tekel oluşturdu" dedi ve Çin'in bu hamlesinin ABD'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

WASHINGTON'UN ÇÖZÜMÜ YENİ TEDARİK ZİNCİRLERİ

Uzmanlar, ABD’nin bu krizle başa çıkabilmek için dost ülkelerle yeni tedarik zincirleri oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. Çin’in bu tür ticari hamleleri, ABD’nin yerli üretim projelerini ve enerji bağımsızlığı stratejilerini hızlandırma çabalarını da destekliyor.

NADİR ELEMENTLER OLMADAN ÜRETİM DURUYOR

Çin'in kısıtladığı nadir toprak elementleri, modern teknolojilerde vazgeçilmezdir. İşte bazı kritik elementler ve kullanım alanları: