Ticari gemiler İran sularından çekiliyor: Hürmüz Boğazı kapatılacak mı?

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Divan Üyesi Behnam Saeedi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nı kapatma seçeneğini masada tuttuğunu açıkladı.

İran’a yakınlığıyla bilinen Mehr Haber Ajansına konuşan Saeedi, bu adımın, “düşmanlara verilecek karşılıklardan biri olabileceğini” söyledi.

KÜRESEL PETROLÜN YÜZDE 20'Sİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR

Hürmüz Boğazı, günlük küresel petrol tüketiminin yaklaşık %20’sinin geçtiği hayati bir enerji geçidi. İran daha önce de Batı’dan gelen baskılara karşılık olarak boğazı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

İranlı yetkilinin son açıklaması, Tahran ile Tel Aviv arasında tırmanan çatışmaların ardından geldi.

TİCARİ GEMİLER İRAN SULARINDAN UZAKLAŞIYOR

Reuters, denizcilik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ticari gemilerin İran’ın Hürmüz çevresindeki karasularını terk etmeye başladığını bildirdi.

Bu durum, bölgedeki deniz güvenliği risklerinin ticari taşımacılığı doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının sadece enerji piyasalarını değil, küresel deniz taşımacılığını da derin bir ekonomik sarsıntıya uğratabileceği uyarısında bulunuyor.

Petrol fiyatlarında ani yükseliş, enerji arzında kesintiler ve sevkıyat gecikmeleri gibi etkiler gündeme gelebilir.