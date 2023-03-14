Tiflis'te göstericiler, Parlamentonun önündeki AB bayrağını yaktı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan bir grup gösterici, Parlamento binasının önünde asılı Avrupa Birliği (AB) bayrağını yaktı.
Tiflis'te Şota Rustaveli Caddesi'nde, öğle saatlerinde Parlamento binasının önünde toplanan bir grup eylemci, geçen hafta düzenlenen "yabancı ajan yasa tasarısı" karşıtı protestolara tepki gösterdi.
Gürcistan Parlamentosunda 7 Mart'ta ön onayını alan ama gösteriler nedeniyle 10 Mart'ta geri çekilen tasarıya karşı çıkanları protesto eden göstericiler, söz konusu tasarının referanduma götürülmesini talep etti.
"Yabancı ajan yasa tasarısı" karşıtı olanların, geçen hafta Gürcistan'da devlete karşı provokasyon girişimlerinde bulunduklarını iddia eden göstericiler, bu kişilere karşı yasal sürecin başlatılması gerektiğini savundu.
Binanın önünde asılı AB bayrağını indirip yakan göstericiler, Tiflis'te 5 Haziran 2021'de LGBT'nin ofisini basan ve gazetecilere karşı şiddet uyguladıkları için tutuklananların da serbest bırakılmasını talep etti.
Gürcistan basınındaki haberlerde, AB bayrağını yakan grubun, "Muhafazakar Hareketi" üyeleri olduğu iddia edildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, P
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması