TikTok, ABD'deki operasyonlarını resmen devrediyor: İmzalar tamamlandı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD’deki faaliyetlerinin ABD’li ve uluslararası yatırımcıların kontrolüne geçmesini öngören bir anlaşmaya imza attı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre TikTok CEO’su Shou Zi Chew, söz konusu anlaşmayı perşembe günü şirket çalışanlarına gönderdiği bir notla duyurdu.

Paylaşılan nota göre TikTok’un ABD operasyonları; Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım şirketi MGX’in de aralarında bulunduğu bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından yürütülecek. Anlaşmanın 22 Ocak’ta tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

TikTok’tan yapılan açıklamada, bu düzenlemenin “170 milyondan fazla Amerikalının hayati bir küresel topluluğun parçası olarak kalmasını sağlayacağı” ifade edildi.

Anlaşma kapsamında ByteDance şirketin yüzde 19,9’luk hissesini elinde tutarken, Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX’in her biri yüzde 15 paya sahip olacak. Şirketin kalan yüzde 30,1’lik hissesi ise mevcut ByteDance yatırımcılarının iştiraklerinde bulunacak.

NE OLMUŞTU?

ABD’de “TikTok yasası” olarak bilinen düzenleme daha önce Senato’dan geçmiş ve eski ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasıyla yürürlüğe girmişti. Söz konusu yasa, TikTok’un “ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu” gerekçesiyle yasaklanmasının önünü açmıştı.

20 Ocak’ta göreve başlayan Donald Trump ise başkanlık kararnameleriyle TikTok’un kapatılmasını üç kez ertelemişti.

Yasağı savunanlar, Pekin merkezli ByteDance’in TikTok aracılığıyla topladığı ABD vatandaşlarına ait verileri Çin hükümetine açmak zorunda olduğu görüşünü dile getirirken, bunun hem veri güvenliği hem de ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu savunuyor.

Karşıt görüşte olanlar ise TikTok’un ABD kullanıcılarının verilerini Çin’e aktardığı iddiasının kanıtlanmadığını ve uygulamanın yasaklanmasının ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını öne sürüyor. TikTok ise veri güvenliğine ilişkin suçlamaları reddederek, ABD yasalarına tamamen uygun şekilde faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

Trump, 19 Eylül’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile TikTok anlaşmasının onaylandığını açıklamış, 25 Eylül’de ise ABD’deki operasyonların Amerikalı yatırımcılara devrinin önünü açan başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kapsamda TikTok’u ABD’de yönetecek ortak girişimde çoğunluk kontrolünün Amerikalı yatırımcılarda olacağını, ByteDance ve bağlı şirketlerin payının ise yüzde 20’nin altında kalacağını duyurmuştu.