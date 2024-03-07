TikTok akımı can aldı: 11 yaşındaki çocuk öldü

11 yaşındaki Tommie-lee Gracie Billington, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir akımı uygulamaya çalışırken hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:13
TikTok akımı can aldı: 11 yaşındaki çocuk öldü
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İngiltere'de Tommie-lee Gracie Billington isimli 11 yaşındaki bir çocuk, arkadaşının evinde yatıya kaldığı gece TikTok'ta gördükleri bir akımı uygulamaya çalışırken hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen küçük çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Lancashire Polisi, soruşturmanın sürdüğünü söylerken, çocuğun babaannesi Tina Burns, 11 yaşındaki çocuğun bir TikTok akımına katıldıktan sonra hayatını kaybettiğini öne sürdü. 

Tina, TikTok'un gençler için tehlikeleri konusunda farkındalık yaratmak istediğini ve sosyal medya devini çocukları korumak için daha fazlasını yapmaya çağırdığını söyleyerek, "Hepimiz perişan durumdayız. Başka hiçbir çocuğun TikTok'u takip etmesini veya sosyal medyada olmasını istemiyoruz" dedi. 

TikTok'ta öne çıkan ve bir tür "zehirli kimyasalları soluma akımı" sırasında yaşamını kaybeden Billington'ın, soluduğu öne sürülen boya, solvent, aerosol kutuları, yapıştırıcı veya temizlik ürünleri gibi maddelerin ardından merkezi sinir sistemininin etkilendiği ve beyin aktivitesinin yavaşladığı tahmin ediliyor.

Bu uygulamanın son derece tehlikeli olduğu bilinirken aynı zamanda geveleyerek konuşma, baş dönmesi ve halüsinasyonlara neden olabiliyor. Bulantı, kusma ve yönelim bozukluğu da sık görülen yan etkiler arasında yer alıyor. Bu solventlerin solunmasının kalp krizine ve boğulmaya neden olabileceği belirtildi.


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