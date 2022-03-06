TikTok'tan Rusya kararı

06 Mart 2022 Pazar, 23:06

TikTok, Rusya’nın ‘sahte haber paylaşımını suç sayan, orduyu itibarsızlaştıran ve Rusya’ya karşı yaptırım çağrısında bulunan haberlere karşı yaptırım öngören yasa’ nedeniyle Rusya’da yeni içerik dağıtmayı ve canlı yayınları (akışları) durduracağını açıkladı.

ÖNCELİK VURGUSU

Şirketin Twitter açıklamasında, “En yüksek önceliğimiz çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın güvenliğidir ve Rusya’nın yeni ‘sahte haber' yasası ışığında, bunun güvenliğe yönelik etkilerini incelerken video servisimizde canlı yayınları ve yeni içerikleri askıya almaktan başka seçeneğimiz yok. Mesajlaşma hizmetimiz etkilenmeyecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca TikTok’un hizmetlere ne zaman devam edileceğini belirlemek için Rusya’da ‘değişen koşulları' değerlendireceği kaydedildi.