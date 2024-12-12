TIME Dergisi'nin 'Yılın Kişisi' Donald Trump oldu

Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:55

Güncelleme: 12.12.2024 - 17:55

20 Ocak'ta yemin ederek görevi eski Başkan Joe Biden'dan devralacak olan ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, 5 Kasım 2024’te yapılan seçimlerde, hem halk oylarını hem de Seçiciler Kurulu'nu kazanarak etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirdi. Bu zafer, bir Cumhuriyetçi Parti adayının 20 yıl aradan sonra elde ettiği ilk büyük zafer olarak kayıtlara geçti. Trump’ın zaferi, seçmen tabanındaki popülizmin yükselişini ve geleneksel siyasi yapılara olan güvenin azaldığını gözler önüne serdi.

TIME dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs, Trump’ın Amerikan siyasetindeki kalıcı etkisine dikkat çekerek, onun "tarihi dirilişi" ve "haberlerdeki tartışılmaz etkisi" nedeniyle bu unvanı aldığını belirtti. Jacobs’a göre Trump’ın 2024 yılı boyunca oluşturduğu siyasi dalgalanmalar, yalnızca ABD’yi değil, dünya genelinde siyasi dengeleri değiştirdi.

TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Donald Trump’ın siyaset sahnesine geri dönüşü, yalnızca bireysel bir zafer değil, daha geniş bir sosyal hareketin de simgesi olarak görülüyor. Popülizm, 2024 seçimlerinde bir kez daha güçlü bir şekilde sahneye çıktı ve geleneksel siyasi kurumlara olan güvenin azalmasıyla birlikte Trump, bu değişimin en büyük temsilcisi haline geldi.

TIME, Trump'ın yeniden sahneye çıkışının, "siyasi bölünmelerin derinleştiği, Amerikan demokrasisinin temel sorularla karşı karşıya kaldığı bir dönemde" gerçekleştiğini vurguladı. Trump’ın adaylığı, Cumhuriyetçi Parti içindeki güç dengelerini yeniden şekillendirdiği gibi, seçmen tabanındaki geniş değişimleri de ortaya koydu.

"YILIN KİŞİSİ" GELENEĞİ

TIME dergisi, 1927’den bu yana her yıl, "Yılın Kişisi" unvanını, o yılın haberlerine en çok etki eden kişilere veriyor. Bu unvan, yalnızca olumlu etkileri değil, tartışmalı veya dönüştürücü etkileri de göz önünde bulunduruyor. 2023 yılında bu unvan pop müzik yıldızı Taylor Swift’e verilmişti. Trump’ın ikinci kez bu unvana layık görülmesi, Amerikan siyaseti ve dünya üzerindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Donald Trump'ın seçimi, ABD ve dünya genelinde farklı tepkilerle karşılandı. Onu destekleyenler, Trump'ın popülizmi yeniden canlandıran etkileyici liderliğini kutlarken, eleştirenler, onun ayrıştırıcı politikalarının Amerikan toplumunda daha fazla bölünmeye yol açtığını savunuyor. TIME'ın kararı, Trump’ın etkisinin yalnızca siyaseti değil, medya, kültür ve uluslararası ilişkileri de kapsadığına işaret ediyor.

ABD SİYASETİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

Donald Trump’ın 2024 seçim zaferi ve TIME tarafından Yılın Kişisi seçilmesi, onun Amerikan toplumundaki yerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Trump’ın bu unvanı ikinci kez alması, onun siyasi sahnedeki kalıcı etkisini ve Amerikan siyasetinin şekillenmesindeki merkezi rolünü bir kez daha teyit etti.

Bu gelişme, Trump’ın yalnızca geçmişteki etkisini değil, aynı zamanda Amerikan siyasetinin geleceğini nasıl şekillendireceğini de gündeme taşıyor. TIME'ın kararı, Trump’ın modern Amerikan tarihinde en etkili figürlerden biri olarak yerini sağlamlaştırdığını bir kez daha kanıtlıyor.