ABD, 'Ukrayna Komutanlığı' kuruyor
ABD Savunma Bakanlığı, “Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu” (SAGU) adıyla Almanya’da yeni bir eğitim komutanlığı kuracağını açıkladı. Personele silah eğitimi verecek olan komutanlık, üç yıldızlı bir general tarafından yönetilecek.
Konuya ilişkin Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kaan Kutlu Ataç, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, ABD’nin “klasik taktiği” olan “sahada savaşçı durumunda olmayan “danışman” statüsünde askeri personel görevlendirdiğini belirtti.
Ataç, “ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra teknik anlamda ‘savaşta’ bulunmadı. 77 yıldır ABD, resmen savaş içinde değil ama teknik anlamda savaşsız geçirdiği bir gün de yok. Soğuk Savaş, Afganistan, Irak, Suriye bunlara örnek” dedi.
(Kaan Kutlu Ataç)
“SAGU’nun üç yıldızlı bir general tarafından yönetilecek olması önemli” diyen Ataç, “Bu, savaş sürecinin kontrollü bir krizden kontrollü bir çatışmaya evrildiğini gösteriyor” yorumunu yaptı.
“Moskova ile Kiev arasında ateşkes olduğu takdirde savaş yeteneği kazanmış, Batılı silah sistemleriyle donatılmış ve yetkin olarak silah kullanabilen bir Ukrayna’nın bundan sonra kontrol edilip edilemeyeceği ile ilgili Washington’ın kafasında soru işaretleri var” diye konuşan Ataç, “Acaba Ukrayna, Kırım’ın veya Donbas bölgesinin tekrar kurtarılmasıyla ilgili askeri operasyonları ABD’nin arzu ettiği şeklin dışında kullanır mı” sorusunun önemini vurguladı.
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