Tırmanış sürüyor... Petrol fiyatları son 6 ayın zirvesinde!

Küresel gösterge Brent ham petrol vadeli işlemleri, an itibarıyla varil başına yaklaşık 73 dolara yükselerek psikolojik 70 dolar eşiğinin üzerine güçlü bir teknik kırılma gerçekleştirdi.

Brent petrolün fiyatı cuma günü günlük bazda yüzde 2,65 artarken, aylık yükseliş oranı yüzde 9,24’e ulaştı.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise Şubat 2026’nın son işlem seansında yüzde 2,49’un üzerinde artışla varil başına yaklaşık 67 dolar seviyesinde kapanış yaptı.

Fiyatlardaki yükselişin temel nedeni, İran ile İsrail ve ABD arasındaki çatışma olarak gösteriliyor. İsrail, bu sabah İran'a yönelik kapsamlı bir hava harekatı başlattığını duyurdu.

ABD ham petrol stoklarında beklenmedik bir düşüş yaşanması da küresel arz-talep dengesinin sıkılaştığına işaret etti.

Yatırımcılar ayrıca, üye ülkelerin gelecekteki üretim kotalarını belirleyeceği yaklaşan OPEC+ toplantısını yakından takip ediyor.

İRAN'IN PETROL ÜRETİMİ

İran, küresel enerji denkleminde hem üretim kapasitesi hem de rezerv büyüklüğü açısından kilit ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre İran’ın Aralık 2025 itibarıyla ham petrol üretimi yaklaşık 3,41 milyon varil/gün seviyesinde bulunuyor. Aynı raporda İran’ın sürdürülebilir üretim kapasitesi yaklaşık 3,8 milyon varil/gün olarak belirtiliyor. Oil & Gas Journal’ın 2024 tahminlerine göre ise toplam sıvı hidrokarbon üretimi daha geniş tanımla 4,37 milyon varil/gün seviyesine ulaşıyor.

İhracat tarafında ise dalgalı bir tablo söz konusu. IEA verileri, Kasım–Aralık 2025 döneminde İran’ın petrol yüklemelerinin yaklaşık 1,6 milyon varil/gün seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Reuters’in gemi takip verilerine dayandırdığı haberlere göre, Çin’in İran’dan yaptığı petrol ve kondensat ithalatı 2025 ortasında dönemsel olarak 1,8 milyon varil/gün seviyesinin üzerine çıkmıştı, ancak bu rakam ay bazında değişkenlik gösteriyor.

Rezervler açısından İran dünyanın en büyük enerji stoklarından birine sahip. Oil & Gas Journal’ın 1 Ocak 2025 itibarıyla yayımladığı verilere göre İran’ın kanıtlanmış petrol rezervi 208,6 milyar varil seviyesinde. Doğalgaz tarafında ise İran’ın kanıtlanmış rezervi yaklaşık 1.200 trilyon kübik feet (Tcf) olarak hesaplanıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de İran’ın doğalgaz rezervlerinin dünyanın en büyükleri arasında yer aldığını ve üretimin önemli bölümünün iç tüketimde kullanıldığını vurguluyor .

Bu tablo, İran’ın enerji alanında büyük bir rezerv gücüne sahip olmasına rağmen, yaptırımlar, finansman kısıtları ve ihracat kanallarındaki belirsizlikler nedeniyle potansiyelinin tamamını kullanamadığını gösteriyor. Petrol üretimi küresel arz dengesi açısından kritik bir seviyede seyrederken, doğalgazda ise yüksek iç tüketim ve altyapı sınırlamaları İran’ın ihracat kapasitesini sınırlayan temel faktörler olarak öne çıkıyor.