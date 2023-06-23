Titan denizaltında hayatını kaybeden Shahzada Dawood (Şehzade Davud) kimdir?

Titanik enkazına düzenlenen gezide hayatını kaybeden Shahzada Dawood'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Titan denizaltında hayatını kaybeden Shahzada Dawood (Şehzade Davud) kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 23:59
Titan denizaltında hayatını kaybeden Shahzada Dawood (Şehzade Davud) kimdir?
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Titanik enkazına düzenlenen gezide kaybolan batiskaf (denizaltı gözlem aracı) beş gün süren arama çalışmalarının sonunda çökerek infilak etmiş ve parçalara ayrılmış hâlde bulundu, yolcuların hepsi hayatını kaybetti. Yolculardan biri de, geziye 19 yaşındaki oğlu Süleyman'la birlikte katılan Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood'du. Shahzada Dawood'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SHAHZADA DAWOOD KİMDİR?

Shahzada Dawood (Şehzade Davud), 12 Şubat 1975'te doğdu. Shahzada, gıda ve tarım, enerji ve ilgili altyapı, petrokimya ve telekomünikasyon altyapısı olmak üzere dört önemli alanda faaliyet gösteren Pakistanlı bir holding olan Engro Corporation'ın başkan yardımcısı ve direktörüydü. Dawood, Titan denizlatında, oğlu Süleyman'la birlikte hayatını kaybetti.

ÖZEL YAŞAMI

Shahzada Dawood, evli ve iki çocuk babasıydı.


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