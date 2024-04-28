Titanik'teki 'en zengin' yolcunun altın saati satıldı

15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülen Titanik gemisinin en zengin yolcusunun altın cep saati açık artırmada satılarak rekor kırdı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:41
Titanik'teki 'en zengin' yolcunun altın saati satıldı
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Titanik gemisindeki en zengin bir yolcunun cesedinden çıkarılan altın cep saati rekor kırarak 1,2 milyon sterline satıldı.

Müzayede yetkilileri, saatin ABD'deki özel bir koleksiyoncuya satıldığını ve Titanik hatıra eşyaları için şimdiye kadarki en yüksek meblağa ulaştığını söyledi.

Müzayedecilere göre, Titanik eserleri için ödenen bir önceki en yüksek meblağ, gemi batarken çalınan ve 2013 yılında aynı müzayede evinde satılan bir keman için ödenen 1.1 milyon sterlindi.

Kemanın kasası da cep saatiyle aynı müzayedede 360 bin sterline satıldı.

Müzayedeci Andrew, Titanik hatıralarının satışında elde edilen fiyatların "kesinlikle inanılmaz" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu eserler yalnızca eserlerin önemini ve nadirliklerini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Titanik hikayesinin süregelen cazibesini ve hayranlığını da gösteriyor. 112 yıl sonra hala gemi, yolcular ve mürettebat hakkında konuşuyoruz. Titanik hikayesi, büyük bir geminin trajik bir can kaybıyla bir buzdağına çarpmasıdır, ancak daha da önemlisi 2 bin 200 hikayedir. 2 bin 200 alt hikaye, her erkek, kadın ve çocuğun anlatacak bir hikayesi vardı ve hatıra eşyaları bugün bu hikayeleri anlatıyor."

Saatin asıl sahibi olan iş insanı John Jacob Astor, 1912 yılında 47 yaşındayken yeni eşi Madeleine'i filikaya bindirdikten sonra gemiyle birlikte batmıştı.

Zengin Astor ailesinin önde gelen bir üyesi olan Astor'un cesedi, 7 gün sonra Atlantik Okyanusu'ndan çıkarıldı ve üzerinde JJA yazan 14 ayar altın Waltham cep saati bulundu

Astor'un, Titanik'in en zengin yolcusu olarak biliniyor. 

Astor'un ayrıca, bugün birkaç milyar dolara denk gelen yaklaşık 87 milyon dolarlık net servetiyle o dönemde dünyanın en zengin insanları arasında olduğu düşünülüyordu.


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