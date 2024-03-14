Titanik II hayali yeniden gündemde: 'Bu sefer daha fazla param var'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:25

Güncelleme: 14.03.2024 - 14:25

Avustralyalı milyarder Clive Palmer, "orijinalinden çok daha iyi" olacak bir ikinci Titanic gemisi inşa edeceğine dair söz verdi ve tasarımına dair görüntüler paylaştı.

Geçmişte de gemi için girişimlerde bulunan Palmer, çarşamba günü Sidney Opera Evi'nde bir oda kiralayarak orijinal Titanic'le aynı boyutta olacak gemiye dair planlarını anlattı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Palmer, gazetecilere dağıttığı basın açıklamasında şirketi Blue Star Line'ın "en lüks ve havalı" gemiyi inşa edeceğini söylese de, henüz bir tersane ile anlaşmaya varmadıklarını söyledi.

Palmer, 10 yıl önce de Londra'daki Ritz Otel'de Titanic II hayalini duyurmak için bir basın toplantısı yapmıştı.

Bir gazetecinin bugünkü toplantıda "projenin bir kandırmaca veya dikkat çekme çabası" olup olmadığını sormasının ardından Palmer, "Saçmalık. Benim, Titanic'i 10 kere baştan yapacak param var" dedi.

Titanik II üzerindeki çalışmalar, Palmer'ın şirketlerinden biri ile Çinli Citic şirketi arasında yaşanan ödeme anlaşmazlığı nedeniyle 2015 yılında askıya alınmıştı. Palmer 2018'de projeyi yeniden duyurdu ve ilk seyahat tarihini 2022 olarak açıkladı.

Palmer, gecikmelerden Covid-19 pandemisini sorumlu tuttu ve insanlardan projeye bu sefer inanmalarını çünkü "artık daha fazla parası olduğunu" söyledi.

Palmer, gelecek sene başında geminin inşasına başlamak için bir tersane bulacaklarından emin olduğunu söylerken, ilk seyahatin Haziran 2027'de yapılacağını ifade etti.

Açıklamaya göre ilk sefer, tıpkı batan orijinal Titanic gemisi gibi Southampton'dan New York'a olacak.

Orijinal RMS Titanic, ilk seferinin ortasında, 15 Nisan 1912 tarihinde Atlantik'te bir buz dağına çarparak batmıştı. Gemideki bin 500 kadar yolcu ve çalışan hayatını kaybetti.