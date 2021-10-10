Tiyatroda feci ölüm: Gösteri sırasında yaşamını yitirdi
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Bolşoy Tiyatrosu’ndaki set değişikliği sırasında devrilen sahne dekoru nedeniyle Yevgeny Kulesh isimli sanatçı yaşamını yitirdi.
Rusya’nın en prestijli tiyatrolarından olan ve başkent Moskova’da yer alan Bolşoy Tiyatrosu’nda Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov’un Sadko operasındaki set değişikliği sırasında sahne dekoru 37 yaşındaki sanatçının üzerine devrildi. Sahne dekoru altında ezilen Yevgeny Kulesh hayatını kaybetti.
Kazanın ardından operanın hemen durdurulduğu ve seyircilerin tiyatrodan çıkarıldığını aktarıldı.
Tiyatronun basın servisi Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, “Performans hemen durduruldu ve seyirciden ayrılmaları istendi” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Bolşoy Tiyatrosu’nda Temmuz 2013’te bir kemancı, orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Haber Global
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