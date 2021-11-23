TL'deki düşüş Erdoğan'ın iktidarını etkiler mi?

23 Kasım 2021 Salı, 18:12

Yahoo Finance'de yayınlanan bir habere göre, Türk lirasındaki düşüş, Türkiye'nin para politikasının giderek daha mantıksız ve öngörülemez hale geldiğinden şikayet eden yatırımcıları hüsrana uğrattı.

Çoğu merkez bankası, küresel toparlanmanın enflasyonu körüklemesi nedeniyle sıkılaştırma politikalarına geçerken, Türkiye Eylül ayından bu yana faiz oranlarını 4 puan indirdi.

EN ÇOK ERDOĞAN'IN TABANINI VURUYOR

Konuya ilişkin görüşleri sorulan, Fidelity International'ın Londra merkezli para yöneticisi Paul Greer, "Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin yürütme yaklaşımını değiştireceğine dair çok az kanıt var. Aşırı gevşek para politikasının devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Greer'e göre, "Erdoğan'ın para politikası, Türkiye'yi yeni bir alana itti ve birçok analist, bu düşüşün Erdoğan'ın iktidara hakimiyetini etkileyip etkilemeyeceğini sorguluyor."

Habere göre, para biriminin hızla değer kaybetmesi, sıradan vatandaşlar için malların maliyetini artırırken, en çok da Erdoğan'ın yoksul tabanını alt üst ediyor ve bankacılık sektörü için de risk oluşturuyor.



