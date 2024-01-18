Tokalaşırken Devlet Başkanı'nın elini bırakmadı: Apar topar etkinlikten atıldı

Güney Kore'de muhalefet milletvekili, katıldığı bir etkinlikte tokalaşma esnasında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un elini bırakmaması üzerine güvenlik güçlerince etkinlikten atıldı.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:46
Tokalaşırken Devlet Başkanı'nın elini bırakmadı: Apar topar etkinlikten atıldı
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Yonhap'ın haberine göre, muhalefet milletvekili Kang Sung-hee, Jeonju kentindeki Sori Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Devlet Başkanı Yoon'un da iştirak ettiği bir törene katıldı.

Kang, tokalaşma sırasında Devlet Başkanı Yoon'un elini bırakmaması üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan yaka paça dışarı atıldı.

Devlet Başkanlığından bir yetkili ise olaya ilişkin basına yaptığı açıklamada, söz konusu milletvekilinin bağırdığını ve Yoon'un elini bırakmadığını söyledi.

 

Yetkili, Kang'ın, tokalaşma sırasındaki davranışı üzerine güvenlik güçlerince uyarıldığını belirtti.

Milletvekilinin yüksek sesle bağırmaya ve etkinliği sabote etmeye devam ettiğini ifade eden yetkili, bu durumun güvenlik tehlikesi olarak değerlendirildiğini ve Kang'ın "aşılmaması gereken bir çizgiyi aştığını" kaydetti.

Kang ise olaya ilişkin basına verdiği demeçte, Yoon'a sadece "devlet işlerinin prensibini değiştirmesini" istediğini, aksi takdirde halkın mutsuz olacağını söylediğini aktardı.

Güvenlik görevlilerinin kendisini yaka paça dışarı çıkardığını dile getiren Kang, ağzının kapatıldığını ve gözlüklerinin de elinden alındığını söyledi.


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