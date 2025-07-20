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Tom Barrack: ‘Saat 17:00 itibariyle tüm taraflar, bir duraklama ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı’

Tom Barrack: ‘Saat 17:00 itibariyle tüm taraflar, bir duraklama ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı’

20.07.2025 21:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tom Barrack: ‘Saat 17:00 itibariyle tüm taraflar, bir duraklama ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı’

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Şam saatiyle 17:00 itibarıyla tüm taraflar, bir duraklama ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı" açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Artan düşmanlıklar ancak şiddetin durdurulması, masumların korunması, insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi ve tehlikeden geri adım atılması yönünde bir anlaşmayla kontrol altına alınabilir. Şam saatiyle 17:00 itibarıyla tüm taraflar, bir duraklama ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı. Kapsayıcılığa ve kalıcı bir gerilimin azaltılmasına giden yolda bir sonraki temel taş, esirlerin ve tutukluların tam olarak takas edilmesidir; bunun lojistik süreci devam etmektedir." 

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