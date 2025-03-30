Tonga açıklarında şiddetli deprem

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'nın Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tonga açıklarında şiddetli deprem
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AA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 16:26

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Tonga açıklarında deprem oldu.

Büyüklüğü 7,1 olan depremin merkez üssü Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusu olarak belirtildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


Etiketler: #Pasifik Okyanusu #Tonga

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