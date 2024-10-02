Tonga'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Neiafu kentinin 154 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
TONGA NEREDE?
Tonga –resmi adıyla Tonga Cumhuriyeti- Büyük Okyanus’ta bulunan bir ada devletidir.
Polinezya ada grubu içinde yer alıyor.
Ülke geçmiş yüzyıllarda “Dost Adalar” olarak biliniyordu.
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