İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, saat 14.49'da gerçekleşirken depremin 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.


Etiketler: #afad #Karaburun #deprem

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