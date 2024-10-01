AFAD duyurdu: Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05:04’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
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