AFAD duyurdu: Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 08:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05:04’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Bingöl #deprem #afad

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