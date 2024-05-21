Topluluklar arası çatışma zirve yaptı: Maden köyüne saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti

Silahlı saldırganlar, Nijerya'nın Wase bölgesinde madencilikle uğraşan bir köyü basarak 40 kişiyi öldürdü ve evleri ateşe verdi. Saldırı, bölgedeki uzun süredir devam eden kaynak anlaşmazlıkları ve topluluklar arası çatışmaların bir parçası olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:51
Topluluklar arası çatışma zirve yaptı: Maden köyüne saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti
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Yerel hükümet yetkililerine göre, silahlı motosikletli saldırganlar, Nijerya'nın orta kuzeyinde bulunan bir maden topluluğuna baskın düzenleyerek yaklaşık 40 kişiyi öldürdü ve evleri ateşe verdi.

Saldırı, 20 Mayıs gecesi, uzun süredir kaynak anlaşmazlıkları ve topluluklar arası çatışmaların yaşandığı Plateau Eyaleti'nin Wase bölgesinde meydana geldi.

Silahlı kişiler, Zurak topluluğunu basarak rastgele ateş açtı ve evleri ateşe verdi. Plateau Eyaleti Bilgi Komiseri Musa İbrahim Ashoms, AFP'ye yaptığı telefon görüşmesinde durumu aktardı: "Şu anda, yaklaşık 40 kişinin öldüğü doğrulandı. Zurak, popüler bir madencilik topluluğu."

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel gençlik lideri Shafi’i Sambo da baskında en az 42 kişinin öldüğünü söyledi.

Wase, çinko ve kurşun yataklarına sahipken, genel olarak Plateau eyaleti kalay madenciliği ile biliniyor.

Nijerya'nın çoğunlukla Müslüman kuzeyi ile ağırlıklı olarak Hristiyan güneyi arasında yer alan Plateau, göçebe çobanlar ve pastoral çiftçiler arasındaki anlaşmazlıkların sıkça şiddete dönüştüğü bir bölge. İklim değişikliği, otlak alanları, su erişimi ve eyaletin metal rezervleri gibi kaynaklar üzerindeki gerilimler gittikçe artıyor.

DAHA ÖNCE DE ÇATIŞMA YAŞANMIŞTI

Nijerya'nın kuzeybatısı ve orta kuzeyinin bazı bölgeleri, köyleri yağmalamak ve fidye için toplu kaçırmalar yapmak amacıyla köyleri basan ağır silahlı suç çeteleri tarafından da terörize ediliyor.

Ocak ayında, Plateau'nun Mangu kasabasında topluluklar arası çatışmalar patlak verdi, 50'den fazla kişi öldü, kiliseler ve camiler yakıldı ve binlerce kişi yerinden edildi.


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