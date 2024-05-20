Almanya'ya kaçırılmıştı: Nijerya'ya geri iade edildi

Almanya'ya 127 yıl önce kaçırılan Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı döneminde ait tarihi eserlerin Nijerya'ya iade edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:08
Almanya'ya kaçırılmıştı: Nijerya'ya geri iade edildi
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Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu (NCMM) Genel Müdürü Olugbile Holloway, yaptığı açıklamada, Almanya'ya kaçırılan Benin Krallığı döneminde ait tarihi eserlerin Edo eyaletindeki yetkililere teslim edildiğini belirtti.

Holloway, teslim edilen eserler arasında 1897'de yurt dışına kaçırılan bronzlar ve kraliyet tabureleri bulunduğunu kaydetti.

Tarihi eserlerin müzede sergileneceğini aktaran Holloway, kültür ve mirasın canlandırılması, sergilenmesi konusunda çalışmaların süreceğini vurguladı.

Sömürge öncesi ve sömürge döneminde Nijerya'ya ait "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, tarihi eserlerin iade edilmesi fikrine pek sıcak bakmıyor.


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