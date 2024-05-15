Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 13 kişi öldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:42
Nijerya'da
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Yerel medyadaki haberlere göre, ilk olarak şubatta Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen "teşhis konulamayan hastalık" daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı.

Söz konusu bu 3 bölgede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 505 kişide "teşhis konulamayan hastalık" vakası görüldü ve hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

Nijerya'nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.


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