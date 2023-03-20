Dev kuklalar yakıldı: Las Fallas sona erdi
İspanya'nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden biri olan, Valensiya kentindeki Las Fallas festivali, dev kuklaların yakılmasıyla sona erdi.
UNESCO tarafından 2016 yılında Dünya Kültür Mirasi Listesi'ne giren Las Fallas'ın en önemli kültürel değerlerinden olan ve ahşap oymacılığı yapan sanatçılar tarafından hazırlanan dev kuklalar kentin farklı yerlerinde iki hafta boyunca sergilendikten sonra teker teker ateşe verildi.
Sanatçıların yaklaşık bir yıllık çalışması sonucu bu yıl 770 kukla yapılırken, bunların arasında Başbakan Pedro Sanchez, İspanya Kralı 6. Felipe, şarkıcı Sharika, eski futbolcu Gerard Pique, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in figürleri ile aktüel temalar öne çıktı.
Festivalde her yıl en görkemli eserin konulduğu kent merkezindeki Belediye Meydanı'nda ise bu yıl büyük bir insan kalbi figürü yer aldı.
Sanatçılardan Manolo Garcia Lleonart ve Marina Puche tarafından yapılan dev kalbin, Covid-19 salgının ardından festivalin yeniden doğuşunu sembolize ettiği bildirildi.
Tam olarak bilinmese de yazılı kaynaklara göre geçmişi 1774 yılına kadar dayanan Las Fallas, kökeni Latince "Facula" olan "meşale" anlamını taşıyor. İspanya'daki tüm kültürel etkinlikler gibi Las Fallas da Katolik dini inancına göre kutsal bir gün olan Aziz Yusuf Günü'ne denk geliyor.
Las Fallas'da yakılan büyük ateşlerle aynı zamanda kışın bitişi ilkbaharın gelişi de kutlanıyor. Valensiya'nın yaklaşık 800 bin olan nüfusu festival süresince iki katına çıkarken, bölge halkı için de ciddi bir ekonomik kaynak oluşuyor. Bölgeye ait bir özellik olarak barut ve havai fişek de festival boyunca uzun süren gösterilerde kullanılıyor.
Festivalin sonunda kuklaların yakılmasından dolayı oluşan tonlarca külü temizlemek için de binden fazla temizlik işçisi görev yapıyor.
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