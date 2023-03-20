Dev kuklalar yakıldı: Las Fallas sona erdi

Tam olarak bilinmese de yazılı kaynaklara göre geçmişi 1774 yılına kadar dayanan Las Fallas, kökeni Latince "Facula" olan "meşale" anlamını taşıyor. İspanya'daki tüm kültürel etkinlikler gibi Las Fallas da Katolik dini inancına göre kutsal bir gün olan Aziz Yusuf Günü'ne denk geliyor.