Trende yılan paniği: Yolcular tahliye edildi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da hareket halindeki bir trende fark edilen yılan paniğe neden olurken, yolcular tedbir amaçlı vagondan tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:11
Trende yılan paniği: Yolcular tahliye edildi
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Japonya’nın başkenti Tokyo’nun en yoğun tren hatlarından biri olan Yamanote Hattı üzerinde seyreden bir trende yılan paniği yaşandı.

Tren işletmecisi JR East yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bazı yolcular dün yerel saatle 17.00’de 8 numaralı vagonda yılan olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine tren Komagome İstasyonu’nda geçici olarak durdurulurken, vagondaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yaklaşık 15 dakika süren aramada yılanın bulunamaması üzerine tren, 8 numaralı vagonda yolcu olmadan sefere devam etti.

Seferin tamamlanmasının ardından hangara çekilen trende yapılan detaylı aramada 20 cm uzunluğundaki yılan yakalandı.

Olay nedeniyle tren seferinde yaşanan geçici aksamadan 2 bin 700 yolcunun etkilendiği açıklandı.


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