Trt ve AA'nın ABD'de 'başı dertte': İki dava birden açıldı

ABD'li iki gazetecinin ABD’de şirketleşen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ‘TRT-USA’ ve ‘Anadolu Ajansı-AA-USA’ ya ‘ücretlerini ödemedikleri ve ABD yasalarını ihlal ettikleri’ gerekçesiyle Washington DC Bölge Mahkemesine dava açtıkları öğrenildi.

Dava dosyasında Anadolu Ajansı’nın Washington D.C. ofisinde ‘Yapımcı - Executive Producer’ olarak istihdam edildiğini söyleyen Tanya Mills isimli gazeteci, ‘2018 yılında, Ankara'da Genel Merkezde yapımcı (executive producer) olarak çalıştığını’ öne sürdü.

Mills’in, 22 sayfalık dava dosyasında, ‘Türkiye’de Anadolu Ajansı ile yıllık (131 bin dolar), aylık brüt (10 bin 916 dolar) maaşla, buna ek olarak konut ödeneği, sağlık sigortası kapsamı, seyahat masrafları, reşit olmayan çocukları için okul ücretleri, şirket telefonu, yer değiştirme ödeneği, yılda 20 gün ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde çalışması durumunda ilave telafi izni haklarıyla birlikte’ sözleşme yaptığı belirtiliyor.

İddianameye göre, Mills, Ocak 2019'da kişisel nedenlerle ABD’ye döndü ve Mart 2019'da, AA’nın Washington D.C. bürosunda İdari Yapımcı olarak çalışmak üzere anlaştı ve o tarihten itibaren Mills, AA’nın Washington bürosunda çalıştı. Mills ücretlerinin ödenmediğini ve haksız yere işten çıkarıldığını iddia ediyor.

İKİNCİ DAVA

Courtney Kealy isimli ABD'li gazetecinin Anadolu Ajansı ve TRT aleyhine açtığı dava da çok ilginç. Kealy, Anadolu Ajansı ve TRT World’e ‘Amerikan Engelliler Yasası (Americans with Disabilities Act) ve D.C. İnsan Hakları Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

İddianamede, Kealy’nin, ‘dış ilişkiler ve ulusal güvenlik gazetecisi olarak 25 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğu, kariyerinin büyük bir kısmında Orta Doğu meselelerine odaklandığı ve ABC News, Fox News ve Al Jazeera, New York Times, Newsweek ve Time gibi yayın organlarında çalıştığı’ belirtiliyor.

Dosyada ‘2017 yılında Anadolu Ajansı’ndan TRT World’e, Türkiye merkezli bir muhabir olarak katılmıştır’ deniliyor, ‘Mart 2019’da TRT World’ün Washington, D.C.’deki merkezine geçiş yaparak sözleşme imzaladığı’ kaydediliyor. Bu süre içinde geçirdiği rahatsızlıkları da anlatan Kealy’nin, ‘engelli’ durumunun dikkate alınmadığını ve insan hakları yasası ihlal edilerek işine son verildiği’ öne sürülüyor. ABD’de ‘engelli ve insan haklarını yasasını’ ihlal etmek büyük suç sayılıyor.

"TRT-AMERİKA INC"

ABD’de ‘TRT- Amerika Inc’ şirketi olarak İngilizce yayın yapan TRT World’ün Washington bürosunda 30’un üzerinde personelin yanı sıra, TRT’nin Washington’da ayrıca 3 kişilik ayrı bir ‘TRT haber’ bürosu daha bulunuyor. TRT-USA Bürosu her yıl milyonlarca dolar ‘gelir ve gider’ gösteriyor. Adalet Bakanlığı ‘Foreign Agents Registration Act – Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası - FARA’ya kayıtlı ‘TRT- America Inc’ şirketi ‘Freelancers’ diye adlandırılan (serbest iş yapan personele) her yıl ‘yüz binlerce dolar’ ödüyor.

TRT-USA siyasi kimliği bulunduğu gerekçesiyle lobi yapan kurumlar statüsünde her 6 ayda bir zorunlu olarak ABD Adalet Bakanlığı’na faaliyet raporu sunuyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Amerikan Vergi Dairesi ‘IRS’ e gelirini ve masraf listesini bildirmekle yükümlü. ABD Kongresi ‘lobi faaliyeti’ yapan kuruluş statüsünde olduğu için TRT World muhabirlerine verdiği basın tanıtım kartını da iptal etmişti. Öte yandan, ‘Saltzman & Evinch, PLLC’ adlı şirket, ‘Türk Hükümeti’nin yanı sıra, AKP’nin ABD Temsilciliği ve TRT- Amerika Inc’ şirketinin ABD’de ‘lobi ve hukuk işlerine de’ bakıyor. Şirket ‘AKP ve TRT’ hariç sadece Türk Hükümeti’nden yılda ‘bir buçuk milyon dolar’ alıyor.

ANADOLU AJANSI DA ŞİRKETLEŞTİ

Anadolu Agency NA, Inc.Anadolu Ajansı da TRT’den sonra ABD’de şirketleşti. Anadolu Ajansı 2012 yılında New York’ta ‘Anadolu Agency NA, Inc.’ adında ABD yasalarına uygun ticari bir şirket kurdu. Ajans 26 Eylül 2014 yılında başkent Washington’da ‘kar amaçlı şirket’ statüsünde bir şube açtı. Şirket’e daha sonra da Kaliforniya ve İllinois Eyaletlerinde değişik türde şubeleri eklendi.