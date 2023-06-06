Trudeau, ülkedeki orman yangınlarını 'korkunç olarak niteledi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 08:31

Güncelleme: 06.06.2023 - 08:31

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa’da, ilgili bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, "Yüreğimiz, orman yangınları ile mücadele eden ekipler ve yangınlar sebebiyle evlerinden tahliye edilen binlerce kişi ile birlikte" değerlendirmesini yaptı.

Orman yangınlarının en etkili olduğu eyaletlerden Alberta’da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Trudeau, "Bu sadece Alberta için değil, Atlantik eyaletleri ve Quebec’te yaşayan birçok kişi için korkunç ve yürek burkan bir durum" dedi.

Alberta, Quebec ve Nova Scotia eyaletlerindeki orman yangınlarını söndürmek için Kanada Ordusu’nun da görev yaptığını aktaran Trudeau, tehlike altında olan insanların tahliyesi için de havadan kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi.

Kırsal bölgelerde yaşayan yerli topluluklarından 450 kişinin eğitimden geçirilerek itfaiyeci sertifikası aldığını belirten Trudeau, bu programın genişletileceğini duyurdu.

ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'dan itfaiyecilerin söndürme çalışmalarında görev aldığını yineleyen Trudeau, Fransa'dan da 100 itfaiyecinin kısa sürede Kanada'ya geleceğini, halen 3 binin üzerinde insanın yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarını söndürmeye çalıştığını ifade etti.

YANAN ALANININ GENİŞLİĞİ 3,3 MİLYON HEKTARA ULAŞTI

Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair de, yanan ormanlık alanın, son iki günde 300 bin hektar artarak 3,3 milyon hektara çıktığını söyledi.

Ülke genelinde halen 413 aktif orman yangını olduğunu kaydeden Blair, bu yangınlardan 249’unun henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Blair, 26 bin kişinin orman yangınları sebebiyle tahliye edildiğini ve güvenli noktalarda barındırıldığını, yangınların yılın bu zamanında görülmemiş büyüklükte olduğunu belirtti.

Kuru ve sıcak havanın, yeni yangınları tetiklediğine işaret eden Blair, bunun da normalin çok üzerinde olduğunu vurguladı.