Trump 48 İranlı lideri öldürdüklerini öne sürdü: 'Kimse başarımıza inanamıyor...'

ABD ve İsrail’in İran başlattığı saldırılar ikinci gününde de sürüyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği duyuruldu, İran’ın yeni liderini seçmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD ise 3 askerinin öldüğünü, 5’inin ise ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden ABD-İsrail saldırılarında 48 İranlı liderin öldürüldüğünü öne sürdü.

Trump, Fox News'e verdiği bir röportajda, "Kimse elde ettiğimiz başarıya inanamıyor. 48 lider tek seferde ortadan kaldırıldı. İşler hızla ilerliyor" dedi.

Trump başka bir kanala verdiği ayrı bir demeçte ise ABD'nin İran'daki saldırılarının "planlanandan daha ileride" olduğunu öne sürdü.