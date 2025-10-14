Trump'a karşı çıplak protesto: 'Soğuk olabiliriz ama ICE kadar değil'

ABD’nin Portland kentinde binlerce bisikletli, yağmur altında yarı çıplak halde sokağa çıkarak Başkan Donald Trump’ın kente Ulusal Muhafız göndermesine ve göçmen politikalarına karşı protesto düzenledi.

Eylem, “soğuk ama neşeli bir direniş” atmosferinde geçti.

Pazar öğleden sonra düzenlenen protestoda binin üzerinde bisikletli, “World Naked Bike Ride” (Dünya Çıplak Bisiklet Turu) etkinliğinin “acil eylem” çağrısıyla Portland sokaklarına çıktı.

Katılımcılar, Trump yönetiminin kenti “militarize etme” girişimlerine ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) politikalarına tepki gösterdi.

Bazı protestocular sadece iç çamaşırıyla, bazıları ise yağmurluk, peri kanadı ya da Cadılar Bayramı kostümleriyle pedal çevirdi. Havanın 12 dereceye kadar düştüğü eylemde bir bisikletçinin sırtında şu yazı dikkat çekti:

“Üşüyoruz ama ICE kadar soğuk değiliz.”

“NEŞEYİ DE DİRENİŞE DAHİL ETMEK ÖNEMLİ”

43 yaşındaki elektrik mühendisi ve trompetçi Miles Thompson, “Unpresidential Brass Band” adlı müzik grubuyla eyleme katıldı.

Thompson, “Direnişe neşeyi dahil etmek çok önemli. Biz burada terörist olmadığımızı, aksine hayatı savunduğumuzu gösteriyoruz” dedi.

48 yaşındaki Rachel Langford ise ilk kez ICE karşıtı bir protestoya katıldığını söyledi:

“Artık ekran başında seyirci kalamazdım. Portland’ın garip ama yaratıcı ruhu bu döneme çok iyi cevap verdi.”

KÖPRÜDE “ÖLÜ TAKLİDİ” EYLEMİ

Bisikletliler, kent merkezindeki Burnside Köprüsü’ne ulaştıklarında yere uzanarak “die-in” adı verilen kısa süreli sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Ardından güzergâhlarına devam ederek ICE binasına ulaştılar.

Dün saat 16.15 civarında binaya gelen bisikletçiler, çatıdaki federal görevliler tarafından izlenirken kostümleriyle kortej oluşturdu. Bazıları tamamen çıplak, bazıları ise yağmurluk ve kostüm içinde protestoyu sürdürdü.

Saat 17.00 sularında federal görevliler kalabalığa biber topları ile müdahale etti. İki kişi gözaltına alındı.

Yağmurun dinmediği saatlerde, ıslanmış Care Bear kostümüyle eylemi tamamlayan Rowena Paz Norman, “Şehrimizle gurur duyuyorum. Sorunlarımız var ama bu, neşe dolu bir an” dedi.