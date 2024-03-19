Trump, ABD'yi 'gerçekte' kimin yönettiğini açıkladı

ABD eski Donald Trump'a göre ABD, mevcut Başkan Joe Biden tarafından değil, onun "şeytani" çevresi tarafından yönetiliyor.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:06
Trump, ABD'yi 'gerçekte' kimin yönettiğini açıkladı
Abone Ol google-news

ABD eski Donald Trump'a göre ABD, ABD'li TV ve radyo sunucusu Sebastian Gorka'nın podcast'i için verdiği demeçte Başkan Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump, ABD'nin Biden tarafından değil, onun "şeytani" çevresi tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Trump, "(ABD'yi) onun yönetip yönetmediğine dair hep bir sorum var, çünkü hep yokmuş gibi bir hali var... Onun yönettiğinden emin değilim. Onun (kararları) onaylaması gerektiğini biliyorum, bir şey yapılıp yapılamayacağını sormaları gerekiyor ve o onlara boş bir bakışla bakıyor ve kabul ediyor" dedi.

Trump'a göre ABD, Biden'ın çevresindeki "kötü, akıllı" insanlar tarafından yönetilirken, Biden'ın kendisi de yakında çekilmek istiyor.


Donald Trump haberleri Joe Biden haberleri

İlgili Haberler

Trump'ın sözleri tartışma yarattı: Biden cephesinden sert yanıt!

Trump'ın sözleri tartışma yarattı: Biden cephesinden sert yanıt!
'Siyasi cadı avı' olarak nitelemişti: Trump'ın duruşması ertelendi

'Siyasi cadı avı' olarak nitelemişti: Trump'ın duruşması ertelendi
ABD’de Biden ve Trump seçimde aday olmak için gerekli delege sayısına ulaştı

ABD’de Biden ve Trump seçimde aday olmak için gerekli delege sayısına ulaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu

Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
Cumhuriyet yazarlarından Ali Sirmen'e veda

Cumhuriyet yazarlarından Ali Sirmen'e veda
İsmail Kartal olaylı maçı anlattı: ‘Futbolcum o saldırıda…’

İsmail Kartal olaylı maçı anlattı: ‘Futbolcum o saldırıda…’
Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’
ASELSAN, Türkiye’nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS’ı geliştirdi!

ASELSAN, Türkiye’nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS’ı geliştirdi!
AKP ilçe başkanı 18 Mart töreninde İzmir Marşı çalınmasına izin vermedi

AKP ilçe başkanı 18 Mart töreninde İzmir Marşı çalınmasına izin vermedi
Borsa güne 0,18 düşüşle başladı

Borsa güne 0,18 düşüşle başladı