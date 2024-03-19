Trump, ABD'yi 'gerçekte' kimin yönettiğini açıkladı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:06

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:06

ABD eski Donald Trump'a göre ABD, ABD'li TV ve radyo sunucusu Sebastian Gorka'nın podcast'i için verdiği demeçte Başkan Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump, ABD'nin Biden tarafından değil, onun "şeytani" çevresi tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Trump, "(ABD'yi) onun yönetip yönetmediğine dair hep bir sorum var, çünkü hep yokmuş gibi bir hali var... Onun yönettiğinden emin değilim. Onun (kararları) onaylaması gerektiğini biliyorum, bir şey yapılıp yapılamayacağını sormaları gerekiyor ve o onlara boş bir bakışla bakıyor ve kabul ediyor" dedi.

Trump'a göre ABD, Biden'ın çevresindeki "kötü, akıllı" insanlar tarafından yönetilirken, Biden'ın kendisi de yakında çekilmek istiyor.