Trump 'anlaşma yakın' dedi, İran’dan yalanlama geldi

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'la müzakerelerin halen devam ettiğine işaret ederek "Müzakerelerin çok çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer (anlaşma) olursa, olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir" dedi.

İran'ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu kabul etmiş olacağını vurgulayan ABD Başkanı, bunu Tahran'ın kabul etmeye çok yakın olduğunu söyledi.

"Teorik olarak bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın sayılırlar. Aslında onlarla çok iyi anlaşıyoruz" diyen Trump, müzakere sürecinin olumlu şekilde sonuçlanmasından ümitli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Trump, İran'da gömülü halde bulunduğu bildirilen nükleer kalıntıların ne şekilde çıkarılacağıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, bunu İran ile yapacaklarını dile getirdi.

Trump, "Biz bunu yapmak istiyoruz, onlar zaman zaman bu konuda fikir değiştiriyor. Ancak bu işler bittiğinde gidip o materyali alacak ve yok edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İSRAİL VE HİZBULLAH BİRBİRİNE SALDIRMAYACAK"

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde ise söz konusu süreci "kontrol altına aldığı" ve İran'la müzakere sürecinin devam ettiği mesajını verdi.

Hizbullah yetkilileri ile yaptıkları görüşmelere atıfta bulunan Trump, "Aslında Hizbullah ile ilk kez görüştük. Dün, (İsrail'e) ateş açmayacaklarını kabul ettiler, İsrail de onlara ateş açmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi için "iyi bir ortak" olduğunu kaydeden Trump, "İsrail'in bize ihtiyacı vardı. Biz olmasak yaptıkları şeyleri yapamazlardı, hatta yanına bile yaklaşamazlardı. Bize ihtiyaçları vardı ve biz de onlara yardım ettik" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, İran'la anlaşma sağlanır sağlanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını vurgulayarak bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Boğazın sadece bazı yerlerinde deniz mayınlarının kaldığını ve bunların da hızla temizlenebileceğini savunan Trump, "İran'la anlaşma olur olmaz Hürmüz Boğazı derhal açılacaktır" dedi.

Trump ayrıca, İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırıları konusundaki fikrinin sorulması üzerine, "Her şeyin bir sebebi vardır, biz onlara oldukça sert vurduk, onlar biraz kışkırtılmıştı, dolayısıyla karşılık veriyorlardı" değerlendirmesini yaptı.

İRAN: SOMUT BİR İLERLEME KAYDEDİLMEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile iletişimin kesilmediğini belirten Erakçi, “Amerikalılarla temas kesilmedi ve Beyrut'a yönelik saldırganlığın durdurulması gerektiği konusunda mesajlaşma oldu. Ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi” ifadelerini kullandı.

Erakçi, müzakere masasına geri dönmenin, İran halkının haklarının güvence altına alınmasına, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ve bölgedeki gerilimlerin durdurulmasına bağlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile yürütülen ateşkes görüşmeleri sırasında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten, tüm cephelerdeki çatışmanın sona ermesiyle ilgili maddeye özellikle "Lübnan" adının eklenmesini istediğini belirten Erakçi, nihayetinde bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erakçi, Beyrut'a yapılan saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını tüm ilgili taraflara açıkça belirttiklerini kaydederek, “Eğer İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırganlığı devam ederse, silahlı kuvvetlerimiz İsrail içindeki hedefleri vurmaya tamamen hazırdır” ifadesini kullandı.

ABD’nin, İran'ın “bu savaştaki gücünü ve kabiliyetini açıkça” gördüğünü söyleyen Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “rasyonel bir şekilde” hareket etmesi durumunda “asla savaşa geri dönmeyeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, savaş aramadıklarını ancak ülkelerine yönelik herhangi bir saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini belirterek, şunları aktardı:

“Uzun süre savaşa devam etmeye tamamen hazırız ve gerekli askeri kapasiteye sahibiz. Askeri durumumuz savaş başlamadan önceki halinden daha iyi.”

ABD'nin koşulsuz teslimiyet istediğini ancak böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Erakçi, “Savaşın sonu düşmanın elinde değildir ve asla olmayacaktır” dedi.