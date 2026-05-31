Trump baskısına karşı Powell’a 'cesaret' ödülü

ABD Merkez Bankası’nın eski başkanı Jerome Powell, Fed’in bağımsızlığını savunduğu gerekçesiyle John F. Kennedy “Cesaret Ödülü”ne layık görüldü. Powell’a ödülün, Boston’da düzenlenecek törenle verilmesi bekleniyor.

Ödül, John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi’ni yöneten vakıf tarafından verilecek. Vakıf, Powell’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı ve baskılarına rağmen Fed’in bağımsızlığını savunduğunu belirtti.

Açıklamada, Fed bağımsızlığının küresel ekonominin istikrarı açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

Powell, görev süresinin sona ermesinin ardından Fed başkanlığından ayrıldı.

Başkanlık görevini Kevin Warsh devralırken, Powell’ın merkez bankasında yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürdüğü aktarıldı.

Powell’ın törende konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşma, Fed başkanlığından ayrılmasının ardından yapacağı ilk kamuoyu konuşmalarından biri olacak.

TRUMP İLE FAİZ GERİLİMİ YAŞAMIŞTI

Trump, ilk başkanlık döneminde Powell’ı Fed başkanlığına atamıştı. Ancak 2025’te yeniden göreve gelmesinin ardından Powell ile faiz politikası nedeniyle karşı karşıya geldi.

Trump, faizlerin daha hızlı indirilmesini isterken, Powell para politikasında siyasi baskılardan bağımsız hareket edilmesi gerektiğini savundu.

Metinde, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Powell’a yönelik sert eleştiriler yönelttiği, görevden ayrılışını hızlandırmaya çalıştığı ve Fed yöneticilerinden Lisa Cook’un görevden alınmasını istediği belirtildi.

Powell’ın ise yılın başında Adalet Bakanlığı tarafından kendisi hakkında başlatılan soruşturmayı “bahane” olarak nitelendirdiği ve bunu hükümetin süren tehdit ve baskılarıyla ilişkilendirdiği aktarıldı.

ÖDÜL DAHA ÖNCE OABAMA VE ZELENSKİ'YE VERİLMİŞTİ

John F. Kennedy “Cesaret Ödülü”, kişisel ya da mesleki sonuçları gözetmeden vicdani bir karar alan kişilere veriliyor.

Ödülün önceki sahipleri arasında eski ABD başkanları George H. W. Bush ve Barack Obama, John McCain, Nancy Pelosi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yer alıyor.

Vakıf, bu yıl ikinci bir “Cesaret Ödülü”nü de Minneapolis ve St. Paul sakinlerine verme kararı aldı. Metinde, bu bölgelerin Trump yönetiminin göçmen karşıtı uygulamalarının merkezlerinden biri haline geldiği ve iki Amerikalının göçmenlik polisi tarafından öldürüldüğü belirtildi.