Trump, bir siyahiyi öldüren 2 eski polisi affetti
ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de siyahi bir adamı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memurunu "tam ve koşulsuz" olarak affetti.
The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump, yeni aflar çıkardı.
Trump, 2020'de 20 yaşındaki Karon Hylton-Brown isimli bir siyahiyi öldürmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başkent Washington polisi Terence Sutton'u "tam ve koşulsuz" affetti.
ABD Başkanı, aynı cinayete ilişkin kanıtları örtbas etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru Andrew Zabavsky'i de affetti.
Görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkaran Trump, "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i de affetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- İmzasını unuttu, istifaya çağırdı!
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'