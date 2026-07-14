Trump 'Bu gece ve yarın İran'ı sert bir şekilde vuracağız' dedi: ABD, İran'a saldırı başlattığını duyurdu, İran'da patlama sesleri

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi yorumcu ve talk-show sunucusu Hugh Hewitt'e yaptığı açıklamada, İran'ın bir test niteliğinde olan mutabakat zaptının yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylerken, "Bu gece ve yarın İran'ı sert bir şekilde vuracağız" dedi.

Trump ayrıca "Ellerinde hiçbir şey yok. Boş konuşmaktan başka ellerinde hiçbir koz bulunmuyor" diye konuştu.

Trump, nükleer bağlantılı faaliyet şüphesiyle mercek altına alınan ve 'Pickaxe Mountain' (Kazma Dağı) olarak bilinen yer altındaki bir İran tesisini vurma ihtimalini de gündeme getirdi.

"Pickaxe, tam giriş kapısının yakınına indirilecek güzel, büyük ve etkili bir darbe için olası bir hedef," diyen Trump, ABD'nin tesisi "yakından izlediğini" ancak şu an için orada "herhangi bir hareketlilik" görmediğini belirtti.

Trump "Kazma Dağı'nı yakından izliyoruz. Orada herhangi bir faaliyet görmüyoruz. Nükleer durumları iyi değil. Her ne zaman bu konuda bir şey duysak, onu havaya uçuruyoruz. Bu yüzden bu konuda konuşmaktan hoşlanmıyorlar. Ama muhtemelen nispeten kısa süre içinde Kazma Dağı'nı vuracağız."

CENTCOM SALDIRI BAŞLATTIKLARINI DUYURDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'a karşı art arda gelen üçüncü gece vuruşlarını başlattık. Bu vuruşlar, İran güçlerine ağır bir bedel dayatmaya devam edecek ve Hürmüz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetlerini zayıflatacaktır."

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, ABD'nin saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.