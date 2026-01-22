Trump, Davos’ta Zelenski ile görüştü:

Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya yapacağı ziyaret öncesinde, “Bence konu tek bir meseleye indi. O meseleyle ilgili farklı versiyonları konuştuk. Bu da çözülmesinin mümkün olduğu anlamına geliyor” dedi.

Witkoff, söz konusu 'tek mesele'nin ne olduğunu açıklamadı. Ancak son görüşmelerin, Ukrayna’nın sanayi merkezi olan Donbas bölgesinin gelecekteki statüsüne odaklandığı belirtiliyor. Buna göre gündemde; Kiev’e güvenlik garantileri karşılığında, Donbas’ta silahsızlandırılmış ve serbest ekonomik bölge kurulmasını içeren bir öneri var.

Witkoff, “Eğer iki taraf da çözmek istiyorsa, çözeceğiz” diye konuştu.

TRUMP: PUTİN ANLAŞMAYA HAZIR

Witkoff’un, Trump’ın damadı Jared Kushner ile birlikte Moskova’ya gitmesi öncesinde Trump, “Yaklaştıklarını düşünüyorum; çok sayıda insan öldürülüyor, bunu bitirmemiz lazım” dedi.

Trump geçen hafta, Putin’in 'anlaşmaya hazır olduğunu' düşündüğünü, ancak Zelenski’nin 'daha az hazır' göründüğünü söylemişti.

Zelenski ise perşembe günü Davos’a ulaşmak için gece boyunca yolculuk yaptı.

KİEV VE MOSKOVA'NIN POZİSYONLARI

Ukrayna lideri, başlangıçta Davos ziyaretini iptal etmişti. Çünkü Rus saldırılarının ardından Kiev’in enerji altyapısında ağır hasar oluştu; başkentin geniş kesimleri, Rusya’nın tam kapsamlı savaşının neredeyse dört yılına yaklaşan süreçteki en sert kışında ısınma, su ve elektrikten mahrum kaldı. Binlerce apartman hâlâ ısınma olmadan yaşamaya çalışıyor.

Reuters'a göre Kiev’de, Trump’ın Avrupa’daki NATO müttefikleriyle Grönland’ın geleceği konusunda yaşadığı gerilimin, dikkatini Ukrayna savaşından uzaklaştırmış olabileceğine dair endişeler de var.

Zelenski, geçen ayın sonlarında Miami’de Trump’la yaptığı görüşmenin ardından, ABD’nin savaşı bitirmeye yönelik 20 maddelik planının yüzde 90’ının hazır olduğunu söylemiş ve Ukrayna’nın Donbas konusundaki pozisyonunun Rusya’dan farklı olduğunu vurgulamıştı.

DONETSK'E 'EKONOMİK BÖLGE' ÖNERİSİ

Zelenski’nin açıklamalarına göre Ukrayna, Donetsk bölgesinin hâlâ kontrol ettiği yüzde 25’lik kısmından birliklerini 40 kilometreye kadar geri çekmeyi ve bir ekonomik bölge oluşturmayı teklif etti. Ancak bunun için Rusya’nın da aynı adımı atması gerekiyor. Rus güçleri son bir yılda doğuda yavaş ilerledi ve Putin’in bölgenin tamamını kontrol etmek istediği biliniyor.

Zelenski’nin geçen ay işaret ettiği bir diğer önemli anlaşmazlık noktası ise Ukrayna’nın dev Zaporizhzhia nükleer santralinin gelecekte kim tarafından kontrol edileceği. Santral, Rusya tarafından Mart 2022’de ele geçirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerikalı temsilcilerle görüşmelerin 'Ukrayna meselesi ve ilgili diğer konular' kapsamında süreceğini söyledi. Ancak anlaşmaya varılacağı konusunda Witkoff kadar iyimser olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

Putin’in, Trump’ın Gazze için kurduğu, 'Barış Kurulu'na katılıp katılmayacağına ise henüz karar vermediği belirtiliyor.

"BİTİRMEYE 'BİR MİL' KALDI"

Zelenski, Davos’ta Trump ile gelecekteki güvenlik garantileri ve ekonomik refahı kapsayan iki kritik belgeyi imzalamayı umuyordu. Ancak bu belgelerin tamamlanması için “bir mil kaldığını” söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki görüşme sırasında herhangi bir imzanın atılıp atılmayacağı ise henüz net değil.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Rüstem Umerov, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, Davos’taki ekibinin ABD’li muhataplarıyla ekonomik kalkınma, savaş sonrası toparlanma ve güvenlik garantileri başlıklarını görüştüğünü belirtti.