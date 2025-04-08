Trump 'doğrudan' dedi, İran yalanladı: Dolaylı görüşme olacak

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:55

Güncelleme: 08.04.2025 - 14:56

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Cezayir'de İran devlet televizyonuna demeç verdi.

ABD ile Umman'da 12 Nisan'da görüşeceklerini söyleyen Erakçi, "Bu görüşme dolaylı yapılacak başka bir formatı kabul etmiyoruz. Müzakerelerin doğrudan ve dolaylı olması önemli değil. Önemli olan görüşmelerin etkinliği, tüm tarafların ciddiyeti, niyetleri ve bir anlaşmaya varma isteğidir. Bu tercihin sebebi, baskı ve tehdit yoluyla kendi görüşlerini dayattıkları müzakerelerin aslında dikte edici olmasıdır ve biz bu yönteme inanmıyoruz. Dolaylı müzakere gerçek ve etkili bir görüşmeyi garantileyebilir. Biz de bu şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Umman'ın aracılık rolüne işaret eden Erakçi, "Umman'ın arabuluculuk konusunda iyi bir geçmişe sahip olduğuna inanıyoruz ve diğer taraftan diplomatik bir çözüme ulaşmak için ciddi bir kararlılık görmeyi umuyoruz. Müzakerelerde önemli olan budur" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, ülkesinin nükleer programındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmaya hazır olduklarını belirterek, "Programımızın barışçıl niteliğine güveniyoruz ve durum bizim için bir sınırlama veya İran'ın hedeflerine engel oluşturmadığı sürece bu konuda daha fazla güven inşasında bir sorun görmüyoruz. Güven inşasının karşılığında, İran'a yönelik asılsız suçlamalar nedeniyle haksız yere uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekir" diye konuştu.

Müzakerelerdeki temel hedeflerinin yaptırımların kaldırılmasının sağlanması olduğunu dile getiren Erakçi, "Karşı tarafın gerekli ve yeterli iradesi varsa anlaşma sağlanabilir. Sonuç olarak, meşhur tabirle 'top artık Amerika'nın sahasında' eğer karşı taraf gerçek bir iradeyle Umman'a gelirse, mutlaka sonuç alırız" değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, müzakerelere İran adına kendisinin ve ABD adına ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wittkof'un katılacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditleri de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirmişti. Bekayi, arabuluculuk için Umman'ın öncelikli aday olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında görüşmenin "doğrudan" yapılacağını duyurmuştu. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

Erakçi ise İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını açıklamıştı.