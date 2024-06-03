Trump, dünya için 'en büyük' tehdidin nükleer silahlar olduğunu söyledi

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:13

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:13

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, Fox News'e demeç verdi.

Trump, iklim değişikliğine öncelik veren mevcut Devlet Başkanı Joe Biden'ın aksine, insanlık için asıl tehdidin nükleer silahlar olduğunu söyledi.

Trump, “Bence en büyük tehdit küresel ısınma değil, nükleer silahlardır” dedi.

Biden küresel ısınmayı “en büyük varoluşsal tehdit” olarak nitelendirirken, Trump ise nükleer silahların kullanımının “konuşulmasına gerek olmayan” bir hasara yol açma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Trump, “Bu tam bir yok oluş olur ve gerçek tehdit de budur” ifadelerini kullandı.