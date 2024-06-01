Trump ile baş başa: Biden, üniversite mezunu olmayan seçmenlerde kan kaybediyor

Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:32

Güncelleme: 01.06.2024 - 15:32

Başkan Joe Biden, üniversite diploması olmayan seçmenler arasında ciddi destek kaybı yaşıyor. Bu büyük grup, Siyahlar, Hispanik kadınlar, genç seçmenler ve banliyöde yaşayan kadınlar gibi çeşitli demografik grupları içeriyor.

Reuters/Ipsos anketine göre, bu durum 2020'deki farkla karşılaştırıldığında, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile baş başa bir yarışa yol açıyor.

DAVA, SEÇMENLERİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR

2020 ve 2024 yıllarında yaklaşık 24.000 kayıtlı seçmenin yanıtlarının analizine göre, Biden'ın dört yıllık üniversite diploması olmayan seçmenler arasındaki desteği, 2020 kampanyasının bu noktasına kıyasla 10 puan düştü. 2020'de seçmenlerin üçte ikisini oluşturan bu grup, Biden ve Trump arasındaki yarışı dengeleyen önemli bir faktör.

Bu anket, Trump'ın bir porno yıldızına yaptığı sus parası ödemesini örtbas etmeye çalıştığı için suçlu bulunduğu New York jürisinin kararından önce tamamlandı.

Ayrı bir Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçi kayıtlı seçmenlerin onda biri bu karardan sonra Trump'a oy verme olasılığının azaldığını belirtti. Bu anket ayrıca Biden'ın 2 puan önde olduğunu gösterdi, bu 2020'de sahip olduğu 6 puanlık farktan çok daha düşük.

BİDEN'IN SEÇMEN KİTLESİ DAHA FARKLI

Biden için birkaç parlak nokta arasında üniversite mezunları ve yıllık geliri 100.000 doların üzerinde olan haneler bulunuyor.

Mart ve Mayıs 2024 arasında Reuters/Ipsos anketlerine katılan 8.000'den fazla kayıtlı seçmenin yanı sıra 2020'nin aynı döneminde katılan 16.000'den fazla seçmenin yanıtlarına dayanarak yapılan analiz, Biden'dan hayal kırıklığına uğrayan seçmenlerin topluca Trump'a yönelmediğini gösteriyor. Bunun yerine, birçok seçmen hayal kırıklığı içinde ellerini havaya kaldırarak Kasım ayındaki seçimlerde ne yapacaklarına karar veremediklerini belirtiyor.

'EV ALMAYI UNUTUN'

Mayıs ayında yapılan Reuters/Ipsos anketi, Biden'ın onay oranının başkanlığı süresince en düşük seviyeye, yani %36'ya düştüğünü gösterdi. Ekonomiyle ilgili endişeler, geçmişte Biden'a oy veren bazı seçmenlerin Trump'a oy vermeyi düşünmelerine yol açıyor.

Canoga Park, California'dan 47 yaşındaki Julio Miranda, Biden'ın görev süresi boyunca hane giderlerinin arttığını söyledi. "Ev almayı unutun," diyen Miranda, produce-distribution işinde çalıştığını ve maliyetlerin yüksek olduğunu belirtti. Biden'ın Demokratlarının orta sınıf insanları umursamadığını ifade etti.

YENİDEN TRUMP'A MI DÖNECEKLER?

Denver'ın banliyösünde yaşayan 50 yaşındaki emlakçı ve kuaför Amy Buckingham, hayatının çoğunda Demokratlara oy verdikten sonra bu kez Trump'a oy vermeye karar verdiğini söyledi. Buckingham, "O bir zorba. O tahmin edilemez. Ancak işleri hallediyor ve bir iş adamı," dedi.

Biden kampanyası, bu seçmenlere hitap etmenin yollarını bulma konusunda kararlı, ancak yardımcıları Trump'ın büyüme potansiyelinin tükendiğini ve bu yüzden işlerinin daha kolay olduğunu söylüyorlar.