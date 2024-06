Trump'a izleyicilerden büyük övgü: UFC maçında sahneye çıktı!

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, UFC karşılaşmalarını izlemek için New Jersey eyaletinin Newark kentindeki salona geldi.

Trump, salona girmesinin ardından izleyiciler tarafından alkışlandı.

UFC dövüşçülerinden Sean Strickland, Paulo Costa ile yaptığı mücadeleyi zaferle bitirmesinin ardından Trump'ın yanına giderek, eski Başkan'ın elini sıktı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Strickland, zafer konuşmasında da Trump'ı överek, "Başkan Trump, adamsınız. Size yaptıkları tam bir rezalet, size bağışta bulunacağım" ifadelerini kullandı.

