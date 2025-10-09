Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump duyurdu: İsrail ve Hamas barış planının ilk aşamasını imzaladı!

Trump duyurdu: İsrail ve Hamas barış planının ilk aşamasını imzaladı!

9.10.2025 08:32:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Trump duyurdu: İsrail ve Hamas barış planının ilk aşamasını imzaladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında barış planının ilk aşamasının imzalandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerinde tarihi bir adım atıldığını duyurdu. Trump,Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın Barış Planımızın ilk aşamasını imzaladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ, KALICI VE SONSUZ BİR BARIŞA DOĞRU İLK ADIM"

Anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail askerlerinin üzerinde mutabık kalınan hatta çekilmesini öngördüğünü belirten Trump, bunun "güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru ilk adım" olduğunu söyledi.

Trump, "Tüm taraflar adil bir şekilde muamele görecek. Bugün Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevredeki ülkeler ve ABD için büyük bir gün" dedi.

Açıklamasında arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle çalışan tüm arabuluculara minnettarız. Barışı sağlayanlar kutsal olsun" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Trump #gazze #anlaşma #İsrail-Hamas

İlgili Haberler

Trump duyurdu! Mısır’daki Gazze ateşkes müzakerelerinde kritik ilerleme
Trump duyurdu! Mısır’daki Gazze ateşkes müzakerelerinde kritik ilerleme ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio, Mısır’daki Gazze ateşkes müzakerelerinde umut verici ilerleme kaydedildiğini açıkladı; Trump, anlaşmanın yakın olduğunu ve Pazar günü bölgeye gidebileceğini duyurdu.
Trump Gazze için net konuştu: 'Eminim, olacak!'
Trump Gazze için net konuştu: 'Eminim, olacak!' ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes için yürütülen müzakerelere dair umutlu konuştu. Türkiye’nin bu konudaki çabalarını öven Trump, "Bir anlaşma olacak, bundan eminim” dedi.
BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü
BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü Birleşmiş Milletler, Gazze kentinin yaklaşık yüzde 83'ünün hasar gördüğünü bildirdi.