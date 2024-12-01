Trump, FBI Direktörlüğüne kimi getirecek?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne eski Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Kash Patel'i getireceğini söyledi.

Trump, FBI Direktörlüğüne kimi getirecek?
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:06

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

"Kash, çok zeki bir avukat ve araştırmacı" değerlendirmesinde bulunan Trump, kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadığını söyledi.

Patel, ilk başkanlığı döneminde Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev aldığı Trump'a sadık olarak biliniyor.

Patel'in aday gösterilmesiyle Trump, FBI'daki görev süresi 2027'de dolacak Direktör Christopher Wray'in görevden alınacağının sinyalini verdi.

Wray, Trump tarafından 2017'de atanarak 10 yıllık görev süresine başlamıştı.


Etiketler: #ABD #FBI

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