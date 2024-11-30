Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:19

Güncelleme: 30.11.2024 - 16:19

Küresel piyasalarda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gelecek dönemde uygulaması beklenen tarifelere yönelik söylemleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle geçen hafta karışık bir seyir izlenirken gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, Trump'ın kabinede görev vereceği isimleri açıklamaya başlaması, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesine yardımcı oldu.

Trump, Hazine Bakanlığı için Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi. Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirten Trump, Bessent'in hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu aktardı.

Senatonun onayını alarak göreve başlaması beklenen Bessent, yaptığı açıklamada doların dünya rezerv para birimi statüsünü korumaya odaklanacağını söyledi.

Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i de Tarım Bakanlığı'na aday gösterdiğini bildirdi.

ENFLASYONİST BASKI

Bununla birlikte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin güç kazanmaya devam etmesi, savaşın gıda ve enerji başta olmak üzere sektörel yansımaları enflasyonist baskıları canlı tutarak risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi, tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyürken, ülkede kişisel tüketim harcamaları, ekimde aylık yüzde 0,4 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile 6 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

FED POLİTİKA FAİZİ

Öte yandan, geçen hafta açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşımın sürdürüleceğini ortaya koyarken, Fed'in gelecek dönemde faiz oranları düşürmede acele etmeyeceğini ve veri merkezli karar almanın uygun olacağının düşünüldüğünü gösterdi.

Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını ele aldığını ortaya koydu.

Analistler, bir yandan Fed'in para politikasında ihtiyatlı duruşu sürdüreceği, bir taraftan da ABD'de ikinci kez başkan seçilen Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin ekonomiye yansımalarına ilişkin belirsizliklerin risk iştahını etkilediğini kaydetti.

ABD BÜYÜME TAHMİNİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) küresel ekonomik görünüme ilişkin geçen hafta yayımladığı raporunda, küresel ekonominin 2025 yılına nispeten iyi bir konumda başlayacağını bildirdi. Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedilirken, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin tahmin edildiği vurgulandı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılının son toplantısında yüzde 66 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 34 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 4,18 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı haftalık bazda yaklaşık yüzde 2,4 azalışla 2 bin 650 seviyesine düştü.

Emtia tarafında Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 3 azalışla 72,3 dolara düşerken, dolar endeksi de 105,7 seviyesine geriledi.