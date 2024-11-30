Bakan Bayraktar ABD'nin Rusya yaptırımlarına dikkat çekti: 'Türkiye'nin ekonomisine zarar verecek'

Yayınlanma: 30.11.2024 - 12:18

Güncelleme: 30.11.2024 - 12:18

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi temasta bulunmak için geldiği Londra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, iki ülke arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsattı.

Bayraktar, Türkiye ve İngiltere'nin enerji alanında birçok ortak özellikleri olduğunu dile getirerek, temasları kapsamında küresel enerji sektörü yatırımcıları ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığını anlattı.

Türkiye'nin iklim ve dönüşüm hedefleri olduğunu, Avrupa'ya ihracatı artırmak için sanayinin hazır olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde kapasitesini 30 gigavat seviyesinden 120 gigavata çıkarmayı planladığını hatırlattı.

GAZPROMBANK YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Doğalgaz sektöründeki gelişmelere de değinen Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz. Tabii bu finansal sektöre getirilen bir yaptırım olduğu için ağırlıklı Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda takip ediliyor, onlar ilgili muhataplarıyla görüşüyorlar" diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye için Rusya'nın doğalgazda önemli bir tedarikçi olduğuna işaret ederek, "Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarıyız. Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor. Gaza ihtiyacımız var ve bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmanın 2024 sonunda sona ereceğine ilişkin ise Bayraktar, "31 Aralık 2024'te bu anlaşma bitiyor gibi görünüyor ancak o güne geldiğimizde bir şekilde bu anlaşma uzatabilir. Uzaması Avrupa için de iyi olur ama o gazın parasını Gazprombank'a nasıl ödeyecekler? Bir soru işareti. Anlaşmanın uzaması fiyatlar ve piyasa açısından iyi olacaktır. Bu noktada Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır ama ben uzayabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.