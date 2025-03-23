Trump göreve gelince istifa etmişti: ABD'li savcı ölü bulundu!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:37

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:37

ABD'nin Virginia eyaletinde, eski federal savcı Jessica D. Aber, görevinden ayrıldıktan yalnızca iki ay sonra evinde ölü bulundu.

43 yaşındaki Aber, 2021 ile 2025 yılları arasında Virginia’nın Doğu Bölgesi’nde ABD savcısı olarak görev yapmıştı.

Alexandria Polis Departmanı (APD), Cumartesi sabahı saat 09:18 civarında “tepkisiz bir kadın” ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve yapılan incelemede Aber’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve ölüm sebebinin Virginia Baş Tıbbi Muayene Ofisi tarafından belirleneceğini açıkladı.

Jessica D. Aber, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanmış ve 20 Ocak 2025’te, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte görevinden istifa etmişti.

Aber, görev süresi boyunca Alexandria, Richmond, Norfolk ve Newport News bölgelerindeki yaklaşık 300 kişilik bir ekibi yönetmişti.

İstifasının ardından yaptığı açıklamada, ABD savcısı olarak çalışmanın “ölçülemeyecek bir onur” olduğunu söyleyen Aber, federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü iş birliğinden gurur duyduğunu ifade etmişti.

ABD’nin yeni savcısı Erik S. Siebert, Aber’in ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir lider, akıl hocası ve savcı olarak eşsizdi. Bu dünyada geçirdiği kısa sürede olağanüstü başarılara imza attı. Profesyonelliği, zarafeti ve hukuki zekâsı hepimize ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Aber’in ölümüne ilişkin polis soruşturması sürüyor.