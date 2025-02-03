Trump, Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını belirterek, bu ülkeye yönelik tüm fonları askıya aldığını bildirdi.

Trump, Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları durdurdu
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:40

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Güney Afrika'da durumun çok kötü olduğunu ancak "radikal sol medyanın" bu konuyu gündeme getirmediğini belirten Trump, Güney Afrika'nın topraklara el koyduğunu ifade etti.

Trump, aynı zamanda Güney Afrika'da belirli kesimlere "çok kötü" davranıldığına işaret ederek, çok büyük insan hakları ihlali yaşandığını kaydetti.

ABD'nin bu duruma tahammül etmeyeceğini belirten Trump, harekete geçeceklerini bildirdi.

Trump, "Güney Afrika'ya geleceğe yönelik tüm fonları tam bir soruşturma gerçekleşene kadar askıya alıyorum" bilgisini verdi.

Güney Afrika’da, sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75’ini elinde bulunduruyor.

Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili olarak Güney Afrika hükümeti, beyazların elinde bulunan toprakların bir kısmını tazminatsız bir şekilde kamulaştırarak siyahi vatandaşlara dağıtılması üzerine çalışıyordu.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ocak ayında, devletin bazı topraklara el koymasına olanak tanıyan bir yasa tasarısını imzalamıştı.


Etiketler: #Donald Trump #Güney Afrika

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