Trump'ı, Hitler'le kıyasladı: Nüfus gruplarını kriminalize ediyor

Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:54

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:54

Özel bir televizyona konuşan Petro, Trump'ın göçmen politikalarını ve iki ülke arasındaki diplomatik gerginliği ele aldı.

Petro, Trump'ın her göçmene suçlu gözüyle baktığını vurgulayarak, "Nüfus gruplarını kriminalize etmemeliyiz. Her beyaz Amerikalı sömürücüdür diyemem, çünkü büyük bir hata yapmış olurum. Beyaz oldukları için hepsinin yağmacı olduğunu ve suç işlediğini söyleyemem, çünkü 1933'te Almanya'da olan buydu. Dini bir grubu kriminalize ettiler ve altı milyon insanın yok edilmesiyle sonuçlandı" dedi.

ABD'deki göçmenlere sert muamelede bulunulduğunu savunan Petro, "Bugün ABD şehirlerinin sokaklarında baskınlar var. Bugün size belgelerinizin olup olmadığını sormuyorlar, yüzünüze bakıyorlar, ancak bir bakışta ırk testini geçemeyen herkesi dövüyorlar. Bu faşizmdir, eski bir ırkçılıktan doğmuştur" ifadelerini kullandı.

Gazetecinin, "Yani Donald Trump'ın faşist olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna Petro, "Nüfusun çoğunluğunun desteğini kazanmak için nüfus gruplarını kriminalize etmeye yönelik bu tutum, Hitler'in 1933'te halkının desteğini kazanmak için Yahudilere ve sosyalistlere karşı kullandığı tutumla tamamen aynıdır" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın kendisiyle ilgili yanlış yönlendirildiğini dile getirerek, "Ekonomik olarak oldukça güçlü olan ve ABD'de yaşayan birçok Kolombiyalının onun için komünist (kendisine kast ederek) öcü vs. gibi bir fikir oluşturduğunu biliyorum. Benimle hiç konuşmadı, ne düşündüğümü bilmiyor, ne bildiğimi de pek bilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Petro, 30 Ocak'taki açıklamasında, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme şeklini "toplama kamplarına" benzetmişti.

Kolombiya lideri Petro ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir süredir, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecine ilişkin gerginlik yaşanıyor.